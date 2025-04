Mehrere Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus mit Arbeitern (Ukrainian Emergency Service via AP)

Der Gouverneur der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk, Lysak, schrieb im Onlinedienst Telegram von neun Toten und 30 Verletzten. In der vergangenen Nacht hatten die russischen Invasoren eine Welle von Angriffen auf zivile Infrastruktur in der Ukraine unternommen, unter anderem in den Regionen Kiew, Charkiw, Odessa und Poltawa. Von mehreren Orten wurden Brände gemeldet. In Cherson sei eine Stromversorgungs-Einrichtung zerstört worden, hieß es.

In Russland wurde Berichten zufolge ein Mensch durch Beschuss in der Grenzregion Belgorod verletzt.

