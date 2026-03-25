Bei längerem Iran-Krieg

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Die CDU-Politikerin sagte bei einem Besuch in den USA, wenn der Konflikt nicht schnell ende, könnte Benzin und Diesel ab Ende April oder Anfang Mai knapp werden. Schon jetzt seien die Preise durch den Konflikt in die Höhe geschnellt. Reiche bekräftigte zudem ihre Warnung vor Schäden für die deutsche Konjunktur. Sie verwies auf Schätzungen deutscher Wirtschaftsinstitute, wonach bei anhaltend hohen Energiekosten ein Verlust von etwa 40 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft entstünde.

Der Bundestag entscheidet in dieser Woche über Maßnahmen der Bundesregierung, mit denen Preissteigerungen an Tankstellen eingeschränkt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.