Energiekrise

Die Spritpreise sind nach Beginn des Iran-Krieges deutlich gestiegen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Das Gremium unter Vorsitz der Wirtschaftsweisen Grimm stellte heute ein Kurzgutachten zu den wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Krieges vor. Darin wird vor kurzfristigem Aktionismus gewarnt. Eingriffe in den Markt sollten unbedingt vermieden werden, erkärten die Ökonomen. Auch eine Schwächung des europäischen Emissionshandels, also Veränderungen bei der CO2-Bepreisung, lehnen sie ab.

Langfristig raten die Experten, die Fracking-Technologie zur heimischen Gasförderung ernsthaft zu prüfen. Dabei wird Erdgas aus unterirdischem Gestein gelöst. Kritiker fürchten Verunreinigungen des Grundwassers durch Chemikalien.

