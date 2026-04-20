Kerosin
Reiche will mit Luftfahrtbranche Versorgungslage besprechen

Bundeswirtschaftsministerin Reiche will heute in einem Gespräch mit Vertretern der Luftverkehrsbranche die Versorgungslage von Kerosin erörtern. Dabei gehe es darum, wie die nationale Reserve Deutschlands genutzt, Importe sichergestellt und die Produktion von Kerosin in hiesigen Raffinerien hochgehalten werden können, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk.

    Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche an einem Rednerpult vor einer blauen, weiß beschrifteten Wand
    Katharina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)
    Die Versorgungsicherheit sei aus ihrer Sicht gewährleistet. Länder wie Kasachstan, Norwegen und USA würden Deutschland mit Erdöl beliefern, erklärte Reiche.
    Die Internationale Energieagentur hatte gewarnt, mehrere europäische Länder könnten bald einer Knappheit von Kerosin gegenüberstehen. In der Sommersaison bezieht Europa rund 75 Prozent des Kerosins aus den Golfstaaten.

    Merz will Nationalen Sicherheitsrat einberufen

    Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, in Kürze den Nationalen Sicherheitsrat wegen der Sorgen um die Energieversorgung einzuberufen. Der CDU-Vorsitzende sagte, Wirtschaft und Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie Diesel, Benzin und Flugbenzin gesichert bleibe.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.