Die Versorgungsicherheit sei aus ihrer Sicht gewährleistet. Länder wie Kasachstan, Norwegen und USA würden Deutschland mit Erdöl beliefern, erklärte Reiche.
Die Internationale Energieagentur hatte gewarnt, mehrere europäische Länder könnten bald einer Knappheit von Kerosin gegenüberstehen. In der Sommersaison bezieht Europa rund 75 Prozent des Kerosins aus den Golfstaaten.
Merz will Nationalen Sicherheitsrat einberufen
Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, in Kürze den Nationalen Sicherheitsrat wegen der Sorgen um die Energieversorgung einzuberufen. Der CDU-Vorsitzende sagte, Wirtschaft und Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie Diesel, Benzin und Flugbenzin gesichert bleibe.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.