Neben Sprach- und Kulturunterschieden sind häufig auch die Ausbildungs- und Anforderungsprofilen nicht vergleichbar. Die Serie "Fachkräfte auf Wanderschaft" begleitet Arbeitsmigranten, die nach Deutschland kommen, blickt aber auch ins Ausland.

Ausländische Pflegekräfte in der Warteschleife

Um als ausländische Pflegekraft in Deutschland arbeiten zu können, muss zunächst die berufliche Qualifikation anerkannt werden. Reicht diese nicht aus, können sich Bewerber in Lehrgängen nachqualifizieren lassen. Doch nicht nur fehlende Unterlagen verhindern den zeitnahen Jobeinstieg.

Nachschulung für ausländische Pflegekräfte

In den Kranken- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland herrscht Personalmangel. Ausländische Fachkräfte sollen die Lücken füllen. Doch die Berufsabschlüsse werden häufig nicht anerkannt. Voraussetzung für den Jobeinstieg ist ein sogenannter "Anpassungslehrgang" an einer Pflegeschule.