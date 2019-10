Reihe: Karrierestart „Ein Job ist immer anders als in der Beschreibung“

"Campus & Karriere" hat junge Menschen getroffen, die frisch in den Beruf gestartet sind. Was ist im Arbeitsalltag anders als erwartet? Hat das Studium oder die Ausbildung sie auf ihre Arbeit gut vorbereitet? Und was verdienen sie in ihrer Branche zum Einstieg?