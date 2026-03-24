Der Gründer des Blogs "Oxygen Egypt" war 2019 festgenommen worden, nachdem er Videos von Protesten gegen den ägyptischen Staatschef Al-Sissi in Onlinenetzwerken verbreitet hatte. Nach Angaben von Aktivisten wurde Radwan 2021 zu vier Jahren Haft verurteilt und hätte bereits früher aus dem Gefängnis entlassen werden müssen. Demnach wurden mehrere Jahre Untersuchungshaft nicht auf seine Haftstrafe angerechnet.
Im Ranking der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" liegt Ägypten auf Platz 170 von 180 Ländern. Laut Menschenrechtsorganisationen sind tausende Aktivisten, Journalisten und Oppositionelle inhaftiert.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.