Ein Bild aus dem Jahr 2000: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell im Mar-a-Lago Club, Palm Beach, Florida. (Getty Images / Davidoff Studios Photography)

Das gab der Sprecher der Kongresskammer, Johnson, in Washington bekannt. Es wird mit einer Mehrheit für die Freigabe gerechnet. Diese wird von den oppositionellen Demokraten befürwortet, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Vor dem Votum soll es eine Pressekonferenz von Abgeordneten beider Seiten mit Missbrauchsopfern geben.

Präsident Trump hatte sich lange gegen eine Freigabe der Akten gesperrt, dies am Sonntag dann aber unerwartet doch befürwortet. Zuvor hatten auch Teile seiner Anhängerschaft immer stärker darauf gedrängt. Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. In kürzlich veröffentlichten älteren Emails von ihm heißt es, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden; nach Behördenangaben beging er Suizid.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.