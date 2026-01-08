Sicherheitspolitik

Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Senator Curtis erklärte in Washington, dies wäre nichts, was er unterstützen würde. Der Abgeordnete Bacon im Repräsentantenhaus sagte dem Fernsehsender CNN, das Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, sei eine der "dümmsten Sachen", die er seit einem Jahr aus dem Weißen Haus gehört habe. Ähnlich kritisch äußerte sich Senator Kennedy nach einer Unterrichtung im Kongress durch Außenminister Rubio. Kennedy brachte nun ein Referendum in Grönland über einen Beitritt zu den USA ins Gespräch. Sein Parteikollege Tillis sagte, Dänemark sei ein herausragendes NATO-Mitglied und das Verteidigungsbündnis sei auch für die USA von entscheidender Bedeutung. Die meisten seiner Kollegen seien auch seiner Meinung, betonte der Senator.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.