Das US-Kapitol, Sitz von Repräsentantenhaus und Senat in Washington D.C. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die Führung der Republikaner in der Kongresskammer versuchte in der Nacht, die Abweichler zur Zustimmung zu dem Gesetzespaket zu bewegen. Das Gesetzespaket ist insbesondere wegen der hohen Schuldenaufnahme auch in Trumps eigener Partei umstritten. Angesichts ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus können sich die Republikaner nicht mehr als drei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager leisten.

Trump will das Gesetz möglichst bis zum Unabhängigkeitstag am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Im Senat hatte das Gesetz am Dienstag eine äußerst knappe Mehrheit bekommen. Es umfasst Steuerleichterungen vor allem für Wohlhabende und mehr Geld etwa für den Grenzschutz.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.