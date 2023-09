Libyen

Rettungskräfte melden laut Medienberichten mindestens 2.300 Tote nach Überschwemmungen

Die Folgen der Überschwemmungen in Libyen nehmen immer größere Ausmaße an. Mindestens 2.300 Menschen sind ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Rettungsdienste berichtet. Allein in der Stadt Derna starben demnach mehr als 1.000 Menschen. Die Zahl der Vermissten stieg auf 10.000, wie das Rote Kreuz und der Rote Halbmond mitteilten. Die Lage ist unübersichtlich.

12.09.2023