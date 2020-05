Seit Beginn der Coronakrise stehen die Flieger der Lufthansa am Boden. Das Unternehmen macht jeden Tag Millionenverluste. Wochenlang war über eine staatliche Rettung spekuliert worden, jetzt steht fest: Die Bundesregierung wird der Lufthansa mit einem Finanzpaket im Gesamtumfang von neun Milliarden Euro unter die Flügel greifen.

Im Gegenzug muss das Unternehmen auf künftige Dividendenzahlungen verzichten, und es soll eine Beschränkung der Management-Vergütungen geben. Außerdem verpflichtet sich der Konzern, seine Flotte mit Flugzeugen zu erneuern, die weniger Sprit verbrauchen.

Die EU-Kommission, der Aufsichtsrat der Lufthansa und die Hauptversammlung müssen der Einigung zwischen Regierung und Unternehmen noch zustimmen.

Wie viel staatliche Mitsprache ist angebracht?

Konkret erwirbt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Regierung einen Aktienanteil von 20 Prozent mit einem Wert von 300 Millionen Euro, dazu kommen zwei stille Beteiligungen im Wert von 5,7 Milliarden Euro. Drei Milliarden Euro trägt die Förderbank KfW. Außerdem wird der Bund über zwei Mandate im Aufsichtsrat vertreten sein, wobei die Mandate an unabhängige Experten vergeben werden sollen.

Eine Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten, hat der Bund damit noch nicht. Der dafür nötige Aktienanteil von 25 Prozent plus einer weiteren Aktie soll als Option erst im Notfall hinzugekauft werden, falls zum Beispiel eine feindliche Übernahme drohe. Dafür sorgt eine sogenannte Wandelschuldverschreibung über die fehlenden fünf Prozent plus Aktie.

Das ausgehandelte Paket ist den einen zu viel, den anderen zu wenig Staatseinfluss. Thomas Lutze (Die Linke) begrüßt zwar das Hilfspaket, er fordert jedoch weitere staatliche Mitsprache in Form einer automatischen Sperrminorität. Michael Theurer (FDP) hingegen sieht in der Einigung die Gefahr einer Teilverstaatlichung oder Verstaatlichung des Konzerns, die zu einer Wettbewerbsverzerrung führen könnte.

Die geplante finanzielle Unterstützung der Lufthansa sei wichtig, sagte Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, im Dlf. Eine dauerhafte Verstaatlichung hält er jedoch für nicht sinnvoll.

Es sei richtig, dass der deutsche Staat der Lufthansa mit neun Milliarden Euro aushelfe, sagte der Linken-Politiker Thomas Lutze im Dlf. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe einen entscheidenden Fehler gemacht, so Lutze. Die Bundesrepublik Deutschland müsse als Anteilseigener am Unternehmen der Lufthansa automatisch eine Sperrminorität haben - nicht nur im Notfall, wie es die jetzige Regelung vorsehe. Das werde auch in der freien Wirtschaft so gehandhabt.

Zigtausende Arbeitsplätze müssten gesichert werden

Die Linksfraktion sorge sich vor allem um die Beschäftigten, betonte Lutze. 35.000 Menschen seien direkt bei Lufthansa beschäftigt, noch einmal so viele im Umfeld des Konzerns. In das Rettungspaket müsse darum eine Bedingung aufgenommen werden, dass der Bund als Gesellschafter dafür sorgen kann, dass in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, den Betriebsräten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitsplätze gesichert würden.

Der zweite Kritikpunkt betrifft die Rückerstattung von Tickets, die aufgrund der Coronakrise nicht eingelöst werden konnten. Einige Kunden warteten schon seit März auf ihr Geld, kritisiert Lutze. Die Lufthansa habe dafür auch ohne das Rettungspaket ausreichend Mittel zur Verfügung.

Gefahr für Eingriff ins Tagesgeschäft nicht gegeben

In beiden Fällen - bei der Sicherung von Arbeitsplätzen und bei der Rückerstattung von Tickets - müsse der Anteilseigner Bund auch die Möglichkeit haben, seinen Einfluss geltend zu machen, forderte Lutze.

Die Gefahr eines Eingriffs in das operative Geschäft sieht Lutze durch die Einigung zwischen Regierung und Lufthansa nicht. Für das operative Geschäft "braucht man letztendlich Manager und auch Personalräte, die dort ordentliche Arbeit machen, damit die Firma läuft." Der Konzern müsse privatrechtlich bleiben, nur so könne er im internationalen Wettbewerb mit meist privatrechtlichen Konkurrenten bestehen.

Theurer (FDP): "Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer"

Der FPD-Politiker Michael Theurer warnte hingegen vor einer "Verstaatlichungsserie", zu der die Einigung zwischen Lufthansa und der Bundesregierung den Einstieg bilden könnte. "Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds darf nicht zu einer Treuhand 2.0 werden, weil das negative Auswirkungen auf den Wettbewerb hat", so Theurer.

Eine direkte Beteiligung von 20 Prozent und weiteren fünf Prozent über eine Wandelanleihe - das sei keine Finanzhilfe mehr, damit werde der Staat "strategischer Investor", warnte Theurer. Das Argument, man müsse feindliche Übernahmen verhindern können, lässt Theurer nicht gelten: "Die Bundesregierung selbst hat auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion erklärt, dass überhaupt keine feindlichen Übernahmen im Moment im Raum stehen."

Klimaschutzziele nicht nur für die Lufthansa

Die FDP fordert "einen festen und verbindlichen Wiederausstiegszeitpunkt" der Bundesrepublik aus dem Unternehmen. Sie lehnt auch die Forderungen nach einer Berücksichtigung von Klimaschutzzielen oder Standortinteressen ab. Dafür brauche es einen Ordnungsrahmen für alle, keine "staatlichen Einzeleingriffe in unternehmerische Entscheidungen", betonte Theurer. "Wir wollen einen strikten CO2-Deckel über einen funktionierenden Emissionshandel in Europa."

Gefahr der Wettbewerbsverzerrung durch "Staatseinstieg"

Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission müssen das Lufthansa-Rettungspaket noch prüfen. Doch hätten sie bereits Bedenken angemeldet, betonte der FDP-Politiker. Er kritisierte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk dafür, "eine Scheinlösung" entwickelt zu haben, ohne sich im Vorfeld mit der EU-Kommission abzustimmen. "Das halten wir für unprofessionell", so Theurer.

Möglich sind Auflagen der Kommission an die Lufthansa zur Abgabe von Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München. Das wäre für das Unternehmen hochproblematisch, denn die Wettbewerbsposition würde dadurch geschwächt, sagte Theurer. Wie das ausgehe, wisse man nicht.