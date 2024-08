Trauerzeremonie für Hanija in Teheran (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Die iranischen Revolutionsgarden widersprechen der Darstellung, dass Hanija durch einen Sprengsatz getötet worden sei, wie es US-Medien berichtet hatten. Der Sprengsatz soll demnach bereits zwei Monate vor Hanijas Reise nach Teheran in dem Gästehaus platziert worden sein. Den Revolutionsgarden zufolge wurde stattdessen ein Kurzstreckengeschoss von außerhalb der Gästeunterkunft abgefeuert. Dieses soll mit einem Sprengkopf von etwa sieben Kilogramm bestückt gewesen sein. Dadurch sei eine Explosion verursacht worden.

In ihrem Bericht machen die Revolutionsgarden Israel für den "Terrorakt" verantwortlich, unterstützt worden sei das Land dabei von den USA. Israel werde "zu gegebener Zeit, an gegebenem Ort und auf gegebene Weise eine harte Strafe" erhalten.

Zahlreiche Festnahmen im Iran

Wie die New York Times unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtete, wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag mehr als zwei Dutzend Personen festgenommen, darunter ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter eines vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran. Die Festnahmen auf höchster Ebene seien eine Reaktion auf eine große Sicherheitslücke, die die Ermordung Hanijas ermöglicht habe, hieß es in dem Medienbericht.

Hanija war am Mittwoch in dem Gästehaus getötet worden.

