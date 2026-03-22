Demokratie

Stimmzettel für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. (dpa / BEAUTIFUL SPORTS / Stephan Hahne)

Die Stimmlokale öffneten um acht Uhr und schließen um 18 Uhr. In Rheinland-Pfalz regiert seit zehn Jahren eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Die SPD führt die Landesregierung sogar bereits seit 35 Jahren. Laut dem Landeswahlleiter ist die Wahlbeteiligung bislang auf einem ähnlichen Niveau wie bei der letzten Landtagswahl 2021. Damals war die Zahl der Briefwähler wegen Corona allerdings höher und die Zahl der Menschen, die ins Wahllokal kamen, deutlich geringer.

Schweitzer (SPD) gegen Schnieder (CDU)

Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Sommer 2024 stellt sich ihr Nachfolger, der Pfälzer Alexander Schweitzer (52), erstmals als Spitzenkandidat dem Votum der Bürger. Sein Herausforderer ist der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder. Der 50-Jährige ist der jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die beiden Spithzenkandidaten gaben am Vormittag an ihren Wohnorten ihre Stimmen ab. Schweitzer wählte in Bad Bergzabern, Schnieder in Birresborn in der Vulkaneifel.

Wahlkampf mit Spitzenpolitikern

Am Freitag hatten die Parteien mit Großveranstaltungen ihren Wahlkampf beendet. Zum Abschluss der CDU kam Bundeskanzler Merz nach Bad Dürkheim. An der SPD-Veranstaltung in Landau nahmen die ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Scharping, Beck und Dreyer teil.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.