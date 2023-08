Pressebericht

Panzer des Typs Leopard 1 in Aktion (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / ECKEHARD SCHULZ)

Dazu habe man 50 Modelle vom Typ Leopard 1 von einem belgischen Unternehmen erworben, meldet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Branchenkreise. Die Fahrzeuge würden nun an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Konzerns für den Kampfeinsatz neu ausgerüstet. Letztlich könnten von den 50 Einheiten rund 30 an die Ukraine geliefert werde. Vom Verteidigungsministerium und von Rheinmetall gab es zunächst keine Stellungnahme. Der Leopard 1 war bei der Bundeswehr vor 20 Jahren ausgemustert worden. Er ist der Vorläufer des derzeit von der Truppe eingesetzten Leopard 2, von dem bereits einige Dutzend Exemplare an Kiew geliefert wurden.

Die Ukraine ist auf die Waffenexporte des Westens angewiesen, um den Angriff Russlands auf sein Territorium abwehren zu können.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.