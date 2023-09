Russischer Angriffskrieg

Rheinmetall liefert Gepard-Munition an die Ukraine. (picture alliance/Rupert Oberhäuser)

Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, wurde eine erste Charge auf den Weg gebracht. Weitere sollen folgen, bis Jahresende insgesamt 40.000 Schuss. Bezahlt wird die Munition vom Bund. Er hatte der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriff 46 Gepard-Panzer überlassen. Bei der Bundeswehr ist der Gepard seit längerer Zeit ausgemustert. Die Herstellung der Munition musste deshalb laut Rheinmetall teilweise neu entwickelt werden. Sie erfolgt am Standort Unterlüß in Niedersachsen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.