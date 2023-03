Rüstungskonzern

Rheinmetall will Panzerfabrik in der Ukraine bauen

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will ein Panzerwerk in der Ukraine bauen. Derzeit liefen die Verhandlungen dazu, sagte Konzernchef Papperger. Jährlich könnten so bis zu 400 Kampfpanzer des neuen Typs Panther entstehen. Mit Blick auf die Dauer des Kriegs zeigte sich Papperger weniger optimistisch. Dieser werde wahrscheinlich noch Jahre dauern.

04.03.2023