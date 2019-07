"Mit guten Gründen wird kritisiert, dass Richard Wagner deutungsoffen für rechtsradikalen Nationalismus ist. Wagner war ein großer Antisemit und ein bekennender Nationalist", sagte der Historiker Sven Oliver Müller im Dlf. Im späten 19. Jahrhundert sei Nationalismus aber nicht mit Faschismus identisch gewesen, schränkt der Historiker ein. Müller hat sich in seinem Buch "Richard Wagner und die Deutschen: Eine Geschichte von Hass und Hingabe" mit dem Komponisten auseinandergesetzt.

Als Mensch sei Wagner politisch völlig opportunistisch gewesen. Zuerst habe er 1848 zur demokratischen Revolution tendiert, in der Kaiserzeit begrüßt er den deutschen Kaiser. Er arbeitete mit Juden zusammen, zieht aber genauso in der Musik über sie her.

Polit-Prominenz in Bayreuth: Bundeskanzlerin Merkel, Marc Rutte, Ministerpräsident der Niederlande und Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern (r.) (dpa / Matthias Balk)

"Idealer Anknüfungspunkt an eine elitäre Kultur"

Der Historiker Müller von der Universität Tübingen wendet bei seiner eigenen Wagner-Rezeption einen "Trick" an: "Ich trenne den Künstler, den furchtbaren Menschen, von dem hinreißenden Werk. Weil das Werk lohnt, sich nicht nur zu ärgern, sondern zu staunen."



Die Bayreuter Richard-Wagner-Festspiele übten vor allem deswegen eine so große Attraktvität aus, da sie einen "idealen Anknüfungspunkt an eine elitäre Kultur bieten", sagte Müller. Es sei schwierig, an Karten zu kommen oder überhaupt Einlass gewährt zu kriegen. Einmal drin, böten die Festspiele aber die beste Plattform, um sich zu inszenieren und als sozial und intellektuell überlegen zu präsentieren.

Nachdem Gerhard Schröder als erster Bundeskanzler 2003 zu den Bayreuter Festspielen gekommen war, war der Bann gebrochen. Danach kamen viele Prominente, Politiker und Showgrößen. So wie auch in diesem Jahr. Angela Merkel hat ihren Besuch schon fest zugesagt.