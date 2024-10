Ex-Sowjetrepublik

Präsidentenwahl und EU-Referendum in der Republik Moldau (Cristian Cristel / XinHua / dpa)

Die Wahllokale schlossen am Abend. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend: Die Favoritin und Amtsinhaberin Sandu will das Land in die EU führen. Sie trat gegen zehn Gegenkandidaten an, von denen einige engere Beziehungen zu Moskau anstreben. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich. Zugleich entscheiden die Moldauer in einem Referendum über eine Verfassungsänderung zugunsten eines EU-Beitritts. Erste vorläufige Ergebnisse werden am späten Abend erwartet. Die Wahlbeteiligung lag am Nachmittag höher als bei der letzten Wahl.

Sandu ist seit 2020 im Amt. Die 52-jährige ehemalige Ökonomin der Weltbank hat die Beziehungen zu Russland abgebrochen und 2022 kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine den Beitritt zur EU beantragt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.