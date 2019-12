Rodel-WM in Russland "Sotschi wird wie geplant stattfinden"

Russland darf in den kommenden vier Jahren keine Weltmeisterschaften ausrichten, hat die Welt-Anti-Doping-Agentur entschieden. Der Welt-Rodelverband könnte unmittelbar davon betroffen sein, für den Februar ist die Rodel-WM in Sotschi in Russland geplant. Der Verband sieht aber kein Problem.

Christoph Schweiger im Gespräch mit Matthias Friebe