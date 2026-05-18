US-Außenpolitik

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Trumps öffentliche Kommunikation habe oftmals zum Ziel, Druck aufzubauen, um in eine günstigere Verhandlungsposition zu kommen, sagte Röttgen im Deutschlandfunk . Doch etliche Drohungen seien nicht umgesetzt worden. Dieses Verhalten koste Vertrauen, und man dürfe es nicht auf die leichte Schulter nehmen, betonte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag.

Wichtig sei aber, auf die reale Politik zu schauen. Kündige der US-Präsident zum Beispiel an, mehr als 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, dann sei völlig ungewiss, ob es überhaupt dazu komme. Immer wenn Trump die US-Unterstützung für NATO-Mitglieder infrage stelle, müsse man bedenken, dass die Militärallianz im US-Kongress parteiübergreifend "eine 80-Prozent-Mehrheit" habe. Dies hätten ihm in persönlichen Gesprächen sowohl demokratische wie auch republikanische Abgeordnete versichert, sagte Röttgen, der nach eigenen Worten alle drei bis vier Monate in die Vereinigten Staaten reist.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.