Ukraine-Gespräche

Man habe einen großen Schritt gemacht und für Verständnis gegenüber Trump geworben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Man habe verdeutlicht, dass europäische und ukrainische Interessen berücksichtigt werden müssten. Röwekamp verwies insbesondere auf die Forderung nach einem schnellen Waffenstillstand. Er rechne aber nicht mit einem Durchbruch bei dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.