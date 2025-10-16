Debatte zu umstrittenem Wehrdienstgesetz

Beim neuen Wehrdienst ist noch keine Einigung innerhalb der Koalition erzielt. (picture alliance / dpa / Niklas Graeber)

Umstritten ist, unter welchen Kriterien eine Wehrpflicht greifen soll, falls auf freiwilliger Basis nicht genügend Rekruten für die Bundeswehr gewonnen werden können - und wie solch eine Pflicht gestaltet werden könnte.

In Pistorius' Gesetzentwurf ist die Option vorgesehen, dass die Bundesregierung anordnen darf, Ungediente einzuziehen, "wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist".

Streit um Losverfahren - Pressekonferenz abgesagt

Die Verteidigungsexperten der Koalition wollen solche Entscheidungen aber lieber direkt in die Hand des Bundestages legen und dies außerdem konkreter regeln. Falls nicht genügend Freiwillige zusammenkommen, soll nach ihrem Vorschlag der Bundestag beschließen, eine Einberufung zu ermöglichen, die sich aber nach dem zahlenmäßigen Bedarf richtet, den die Bundeswehr hat. Eingezogen würden dann durch ein Zufallsverfahren (Losverfahren) nur so viele junge Männer wie gebraucht würden. Wer verweigert, müsste einen Ersatzdienst leisten. Wegen Vorbehalten des Ministers und Teilen der SPD-Fraktion war kurzfristig eine Pressekonferenz abgesagt worden, in der ein Kompromiss auf Basis eines Losverfahrens vorgestellt werden sollte.

Bundespräsident Steinmeier kritisiert Koalitionsstreit

Bundespräsident Steinmeier äußerte sich skeptisch zu einem möglichen Losverfahren bei der Auswahl von Wehrpflichtigen. Er habe Zweifel, dass das ein taugliches Verfahren sei, sagte Steinmeier dem SWR-Fernsehen. Den Streit zwischen Union und SPD über das Wehrdienstgesetz kritisierte Steinmeier als kommunikative Fehlleistung. Er hoffe, dass das von den Beteiligten schnell bereinigt werde.

Röwekamp (CDU): "Losverfahren nicht vom Tisch"

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Röwekamp, rechnet mit einer Einigung der Koalition im Streit um den Wehrdienst. Er sei sicher, dass der zwischen Union und SPD gefundene Kompromiss noch Wirklichkeit werden könne, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Das vorgesehene Losverfahren bei der Auswahl von Rekruten sei nicht vom Tisch. Man müsse entscheiden, wie man die nötigen jungen Menschen für den Dienst auswähle. Der gerechteste Weg hierfür sei das Zufallsprinzip. Er habe zu dieser Frage noch keinen besseren Vorschlag gehört, meinte Röwekamp. Verteidigungsminister Pistorius verschweige, wie er stattdessen eine Auswahl treffen wolle.

Der Vorschlag stößt auch bei Vertretern der betroffenen Generation auf Kritik. Im Deutschlandfunk-Interview kritisierte der Vorsitzende der niedersächsischen Schülerkonferenz, Ellerbrock, einen fehlenden Beteiligungprozess junger Menschen. Der SPD-Nachwuchspolitiker sagte, die aktuelle Debatte löse Frust bei jungen Menschen aus. Zudem glaube er nicht, dass man mit einer Verpflichtung motivierte Soldaten bekomme.

Mehr Informationen:

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.