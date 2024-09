Bundesregierung

Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck geben einen Fonds zur Sicherung der Rohstoffversorgung in Auftrag. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner wiesen die staatliche Förderbank KfW in einem Brief an, den Fonds aufzulegen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sind die Gelder für Förderungen in den Bereichen Rohstoffgewinnung, -weiterverarbeitung und Recycling vorgesehen. Ziel sei es, strategisch wichtige Stoffe für Deutschland und Europa zu sichern. Diese seien von besonderer Bedeutung für Technologien der grünen und digitalen Transformation sowie für die Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung. Deutschland ist bei der Belieferung von Rohstoffen aktuell vor allem von China abhängig.

