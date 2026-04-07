Reformdebatte

Roloff sagte im Deutschlandfunk, es würde sich zwar um einen Eingriff in den Markt handeln, wie es ihn in Deutschland wohl noch nie gegeben habe. Man brauche aber eine rasche Entlastung der Menschen an den Zapfsäulen, und darum müsse man über eine solche Preisbremse reden. Auch SPD-Chef Klingbeil hat sich bereits für einen flexiblen Preisdeckel ausgesprochen und dabei auf Regelungen in Belgien und Luxemburg verwiesen.
Roloff bekräftigte, dass er darüber hinaus auch eine Anhebung der Pendlerpauschale befürworte. Er hatte einen Anstieg der Pauschale von derzeit 38 auf 45 Cent pro Kilometer ins Gespräch gebracht. Der SPD-Wirtschaftsexperte betonte zudem, er hoffe, dass sich die Bundesregierung schnell auf eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne verständigen könne.
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Hohe Spritpreise: Was will die Politik dagegen tun? (Audio)
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.