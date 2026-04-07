Reformdebatte

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff (picture alliance / dts-Agentur / -)

Roloff bekräftigte, dass er darüber hinaus auch eine Anhebung der Pendlerpauschale befürworte. Er hatte einen Anstieg der Pauschale von derzeit 38 auf 45 Cent pro Kilometer ins Gespräch gebracht. Der SPD-Wirtschaftsexperte betonte zudem, er hoffe, dass sich die Bundesregierung schnell auf eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne verständigen könne.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.