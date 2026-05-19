Pläne des Bundesinnenministers

Es seien die freiwilligen Helfer, die im Ernstfall für den Schutz der Gesellschaft zum Einsatz kämen, sagte DRK-Präsident Gröhe im Deutschlandfunk. Es sei daher unabdingbar, diese finanziell ausreichend und mit dem nötigen Gerät auszustatten. Zudem gehe es nicht nur um Kriegstüchtigkeit. Die Menschen in Deutschland müssten besser auf Krisen aller Art vorbereitet werden.
Der Vorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes, Fleckenstein, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Ad-Hoc-Pakete und kurzfristige Projekte würden nicht weiterhelfen. Die Finanzierung des Zivilschutzes als staatliche Aufgabe müsse dauerhaft im Bundeshaushalt verankert werden. Nur so lasse sich die Resilienz der Gesellschaft dauerhaft erhöhen. Zuletzt hatte bereits der Städte- und Gemeindebund gefordert, die Kommunen beim Zivilschutz-Ausbau einzubeziehen.
Innenminister Dobrindt will bis 2029 zehn Milliarden Euro für den Ausbau des Zivilschutzes bereitstellen. Das Geld soll unter anderem in Ausrüstung, Personal und Technik des Technischen Hilfswerks investiert werden. Morgen berät das Bundeskabinett über das Vorhaben des CSU-Politikers.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.