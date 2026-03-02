Naher und Mittlerer Osten

Dieses Bild soll die Trümmer der Mädchenschule zeigen. (AFP / ALI NAJAFI)

Der iranische Rote Halbmond bezifferte ihre Gesamtzahl auf mehr als 550. Rettungskräfte seien im Einsatz, um sich um Verletzte zu kümmern. Allein 165 der Toten gab es laut jüngsten Behördenangaben bei der Bombardierung einer Mädchenschule am Samstag im Süden des Landes. Israel bestreitet allerdings, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Der Krieg weitete sich unterdessen auf den Libanon aus. Die islamistische Terrorbewegung Hisbollah schoss in der vergangenen Nacht Raketen auf Israel, nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Tötung des obersten Führers des Iran, Chamenei. Israel reagierte seinerseits mit Luftangriffen. Laut der Regierung in Beirut wurden mehr als 30 Menschen getötet und fast 150 verletzt. Der Iran feuerte heute früh weitere Raketen auf Israel ab. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.