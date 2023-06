Evakuierungen im überfluteten Cherson. (picture alliance / AA / Ercin Erturk)

Der Generalsekretär der Organisation, Reuter, sagte im Deutschlandfunk, natürlich sei man da. Das Deutsche Rote Kreuz sei seit Jahren im Land Einsatz. Es gebe eine ganze Palette an Hilfsleistungen. Derzeit seien auch mehr als 70 Freiwillige des Ukrainischen Roten Kreuzes an der Evakuierung von Menschen in dem Flutgebiet beteiligt. Problematisch sei, dass im Krieg in der Ukraine auch gezielt auf Einrichtungen des Roten Kreuzes geschossen werde.

Präsident Selenskyj hatte gesagt, dass die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz seinem Land nach der Staudamm-Zerstörung nicht schnell genug Hilfe leisten würden. Bei der Flutkatastrophe kamen bisher offiziellen Angaben zufolge mindestens 14 Menschen ums Leben. Zudem gibt es zunehmend Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Der Staudamm war am Anfang der Woche zerstört worden. Unklar ist nach wie vor, wer dafür verantwortlich ist.

