Die WM als Drama in drei Akten

Fußball? Ach je!

Jürgen Roth hat sich für uns auf einen Spaziergang durch die Welt des Fußballs begeben, dabei mit Menschen in Kneipen, auf dem Bolzplatz und auf der Straße über die WM in Katar gesprochen. Über Akzeptanz und Boykott, Korruption und Fandasein, analog zum Drama in drei Akten mit Prolog, Peripetie und im dritten und letzten Teil mit der Katharsis oder Katastrophe.

Von Jürgen Roth | 17.12.2022