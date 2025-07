Gaza

Rufe nach Kurswechsel in Israel-Politik aus SPD-Fraktion

Aus der SPD-Bundestagsfraktion werden Stimmen lauter, die einen Kurswechsel der Bundesregierung in der Israel-Politik fordern. Dazu gehören der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Ahmetović, und der frühere Fraktionschef Mützenich. In ihrer gemeinsamen Erklärung heißt es, die Bundesregierung solle etwa den Export von Waffen an die israelische Regierung stoppen, die völkerrechtswidrig eingesetzt werden.