Staatsakt zu 75 Jahren Grundgesetz

Zwischen Reichstagsgebäude - im Bild - und Kanzleramt findet heute ein Staatsakt zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes statt. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Bundesjustizminister Buschmann sagte der "Rheinischen Post", den Deutschen täte ein wenig mehr Verfassungsoptimismus gut. All jenen, die die Demokratie infrage stellten, empfehle er einen Blick in die Welt: In keinem autoritären Staat könne man besser leben.

Der ehemalige Bundestagspräsident sagte im Deutschlandfunk , kaum eine andere Verfassung auf der Welt sei so alt wie das Grundgesetz. Und mit 75 Jahren sei die Bundesrepublik inzwischen älter, als die drei vorausgehenden politischen Systeme, die es seit Gründung des deutschen Nationalstaates gegeben habe. Das sei eine bemerkenswert lange Strecke. Besonders erstaunlich nannte der CDU-Politiker den Einstieg mit dem Satz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Dies sei erkennbar keine Tatsachenbehauptung, sondern der Appell aus der Erfahrung, dass die Würde des Menschen antastbar sei. Dies nannte Lammert eine geniale Eröffnung für eine Verfassung.

Der Zentralrat der Muslime erinnerte an den Schutz von Minderheiten und die Religionsfreiheit. Der Vorsitzende Mazyek betonte, dies stehe nicht nur auf dem Papier, sondern müsse immer wieder neu verteidigt und gelebt werden.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Grundgesetz regele das Miteinander durch Werte wie Fairness, Vielfalt und Zusammenhalt. Deshalb könne man es nicht genug feiern.

Festakt mit Spitzen der Verfassungsorgane

Mit einem Staatsakt in Berlin feiern Vertreter von Staat und Gesellschaft heute das Jubiläum. Der Deutschlandfunk überträgt diesen am Mittag live in seinem Digitalkanal "Dokumente und Debatten".

Bundespräsident Steinmeier wird dabei die zentrale Rede halten. Am Wochenende folgt dann ein Demokratiefest im Berliner Regierungsviertel, am Samstag zusätzlich im alten Bonner Regierungsviertel, wo Steinmeier seinen dortigen Amtssitz, die Villa Hammerschmidt, öffnet.

An dem Festakt nehmen unter anderem die Spitzen der fünf Verfassungsorgane teil. Neben dem Bundespräsidenten sind dies die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht - Bas, Schwesig und Harbarth - sowie Bundeskanzler Scholz. Die Berliner Philharmoniker wollen mehrere Stücke spielen. Dem Staatsakt geht ein ökumenischer Gottesdienst mit Beteiligung mehrerer Religionen in der St. Marienkirche voraus.

Polizei sichert Staatsakt ab

Der Staatsakt führt zu einem Großeinsatz der Polizei. Rund 1.000 Polizisten seien für die Sicherheit und zur Lenkung des Verkehrs im Einsatz, teilten die Behörden mit. So wird der ganze Bereich zwischen Bundeskanzleramt und den Bundestagsgebäuden gesperrt. Zudem wird es am Vormittag wegen des Gottesdienstes in der Marienkirche am Alexanderplatz Einschränkungen geben.

Der 23. Mai 1949 markiert zugleich das Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland. Erinnert werden soll auch an die friedliche Revolution in der DDR, die sich in diesem Jahr zum 35. Mal jährt. Sie führte letztlich dazu, dass das anfangs nur für Westdeutschland geltende Grundgesetz zur Verfassung für ganz Deutschland wurde.

Ideen für Weiterentwicklung des Grundgesetzes

Der ehemalige DDR-Außenminister Meckel schlug unterdessen vor, den vorläufigen Charakter des Grundgesetzes aufzuheben. Auch die Ostdeutschen hätten nun 34 Jahre mit dem Grundgesetz gut gelebt, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man sollte Artikel 146 streichen. Dieser sieht vor, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn eine Verfassung in Kraft tritt, die vom "deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist".

Thüringens Ministerpräsident Ramelow, Die Linke, hatte zuvor in der "Frankfurter Allgemeinen" eine Volksabstimmung angeregt, um das Grundgesetz in eine deutsche Verfassung zu wandeln. So könne die "emotionale Fremdheit" Ostdeutscher mit dem vor 75 Jahren in Westdeutschland erarbeiteten Grundgesetz überwunden werden.

