WM im eigenen Land

Warum Frankreich Rugby-Hochburg ist

In Frankreich findet eines der größten Sportereignisse der Welt statt: die Rugby-WM. Während es in Frankreich einen Hype gibt, findet Rugby in Deutschland kaum statt. Für Journalist Sebastian Trepper ist das "historisch nicht nachzuvollziehen".

Sebastian Trepper im Gespräch mit Marina Schweizer | 09.09.2023