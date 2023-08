Rumäniens Präsident Iohannis (dpa / Maurizio Gambarini /dpa-Bildfunk )

Das russische Militär hatte dort in den vergangenen Tagen nach ukrainischen Angaben wiederholt Ziele beschossen, zuletzt etwa den Hafen Ismail. Iohannis sagte, es handle sich um Kriegsverbrechen. Damit werde die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, Nahrungsmittel an Bedürftige in der Welt zu liefern.

Nach Angaben aus Kiew wurde bei dem jüngsten Angriff ein Getreidesilo beschädigt. Der Hafen Ismail liegt auf der ukrainischen Seite des Donaudeltas und gehört zu den Häfen, die für die geplanten Ausweichrouten für Getreideexporte über Kroatien genutzt werden könnten. Gestern hatte die Ukraine mitgeteilt, eine Einigung über die Ausfuhr ihres Getreides über kroatische Häfen an der Adria erzielt zu haben.

