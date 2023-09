Russische Angriffe auf den Hafen der ukranischen Stadt Ismail an der Donau. Die Hafenstadt in der Nähe der rumänischen Grenze wird für die ukrainischen Getreideexporte genutzt. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Andrew Kravchenko)

In dem NATO-Land waren gestern zum zweiten Mal binnen einer Woche Trümmer von Drohnen gefunden worden. Medienberichten zufolge ähneln sie jenen, die vom russischen Militär eingesetzt werden. Präsident Iohannis sprach von einer inakzeptablen Verletzung des Luftraums. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte die russischen Angriffe im Grenzgebiet als "destabilisierend" bezeichnet, zugleich aber betont, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Moskau das NATO-Land gezielt treffen wollte. Russland greift in jüngster Zeit verstärkt die ukrainischen Donauhäfen an, die in unmittelbarer Nähe zu Rumänien liegen.

