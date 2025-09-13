Bundespolitische Bedeutung

Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen (dpa / Roberto Pfeil)

Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte sowie Stadt-, Gemeinde- und Integrationsräte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr.

Abschneiden der AfD im Fokus - vor allem im Ruhrgebiet

Bei der vorangegangenen Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 wurde die CDU mit 34,3 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 24,3 Prozent. Die Grünen erreichten mit 20 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. Die FDP lag bei 5,6, die AfD bei 5 Prozent. Wählergruppen kamen auf 4,4 Prozent, die Linke erreichte 3,8 Prozent.

Unter anderem der Politologe David Gehne von der Ruhr-Universität Bochum rechnet dieses Jahr mit einem deutlich stärkeren Ergebnis für die AfD. Gehne sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf das Abschneiden der Partei, bei der Kommunalwahl 2020 sei es "auffallend wenig" gewesen. Gehne verwies auf Stadtteile in den nördlichen Ruhrgebietsstädten, in denen früher die SPD stark war und die jetzt "blauer geworden" seien.

2020 lag die Wahlbeteiligung bei 51,9 Prozent. Politologe Gehne rechnet in diesem Jahr nicht mit einem deutlich höheren Wert. Bei Kommunalwahlen gebe es immer eine deutlich geringere Mobilisierung.

Kommunalwahl in NRW: Bundeskanzler Merz kündigt Konsequenzen an

Bundeskanzler Merz kündigte an, kritische Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis der Kommunalwahl in NRW zu ziehen. Er sei entschlossen, insbesondere mit der AfD sehr hart in der Sache um die richtigen Themen und den Kurs des Landes zu ringen, sagte Merz gestern in Düsseldorf.

