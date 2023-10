Russischer Angriffskrieg

Viele Wohnhäuser in der Ukraine sind zerstört (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vadim Ghirda)

Es sei angesichts des Kriegs zwischen Israel und der Hamas wichtig, den enormen Bedarf an Hilfe in der Ukraine nicht aus den Augen zu verlieren, sagte der Koordinationschef des UNO-Büros für humanitäre Angelegenheiten, Rajasingham, vor dem Sicherheitsrat in New York.

Durch die massiven Schäden an der kritischen Infrastruktur sei der Zugang der Zivilbevölkerung zu Strom, Heizung, Wasserversorgung und Kommunikationsdiensten weiterhin beschränkt. Angesichts des nahenden Winters sei die Lage beunruhigend.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.