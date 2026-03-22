Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Schäden an einem Gebäude in Dimona nach einem iranischen Raketenangriff (AFP / JORGE NOVOMINSKY)

Die israelische Armee teilte mit, dass in Dimona eine Rakete in ein Gebäude eingeschlagen sei. Auch in der nahegelegenen Stadt Arad habe es Schäden gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr waren an beiden Orten Abfangraketen gestartet worden, die ihre Ziele jedoch verfehlten.

Nahgelegene Atomanlage

Außerhalb von Dimona liegt die gleichnamige israelische Atomanlage. Offiziell handelt es sich um ein Kernforschungszentrum. Es wird jedoch angenommen, dass die Anlage auch der Herstellung von Atomwaffen dient. Israel hat nie bestätigt, dass es über Atomwaffen verfügt, dies aber auch nie bestritten.

Der Iran hatte zuvor amerikanisch-israelische Angriffe auf die Atomanlage Natans gemeldet. Im Staatsfernsehen hieß es, der Angriff auf Dimona sei eine Reaktion darauf gewesen.

Israel reagiert mit Luftangriffen

Die israelische Armee reagierte auf die Attacke gegen Demona mit weiteren Luftangriffen auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Über mögliche Schäden oder Opfer ist noch nichts bekannt. Der Iran feuerte seinerseits weitere Raketen auf Israel ab. In Jerusalem waren laut Agenturberichten Detonationen zu hören. Auch hier sind noch keine Einzelheiten bekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.