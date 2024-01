Krieg in Nahost

Wie hier in Gaza-Stadt liegen im gesamten Küstengebiet Häuser in Trümmern. (picture alliance / Xinhua News Agency / Mohammed Ali)

Wie der britische Sender BBC nach Auswertung von Satellitendaten berichtet, trifft das auf 144.000 bis 175.000 Gebäude in dem Küstengebiet zu. Die Aufnahmen belegten zudem, dass sich die Bombardierung des südlichen und zentralen Gazastreifens seit Anfang Dezember intensiviert habe. Besonders betroffen sei weiter die Stadt Chan Junis.

Die Satellitenbilder wurden laut dem Bericht an der City University of New York und der Oregon State University analysiert. Dabei seien ältere und aktuelle Aufnahmen verglichen worden, um Veränderungen in der Höhe oder Struktur von Gebäuden zu erkennen.

