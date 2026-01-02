Böllerverbot

Rund vier Millionen Menschen haben Petitionen unterzeichnet, die ein Verbot von privatem Feuerwerk an Silvester fordern (Symbolbild). (picture alliance / Andreas Franke)

Die Gewerkschaft der Polizei teilte mit, die von ihr initiierte Petition habe mehr als drei Millionen Unterstützer gefunden. Eine ähnliche Petition der Deutschen Umwelthilfe wurde bisher von fast einer Million Menschen unterzeichnet. Am kommenden Montag wollen die Organisationen die Unterschriften gemeinsam an Innenminister Dobrindt überreichen.

Angesichts von Todesfällen und tausenden teils schweren Verletzungen auch an diesem Jahreswechsel fordern die Initiatoren, den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu verbieten. Auch Ärzte und Tierschützer haben sich wiederholt für ein Verbot von privatem Feuerwerk eingesetzt.

