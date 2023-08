Der ukrainische Hafen Ismail an der Donau wird vorwiegend für Transporte vom und zum Schwarzen Meer genutzt. (IMAGO / EST&OST / IMAGO / Martin Fejer / estost.net)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew wurde ein Getreidesilo beschädigt. Der Hafen Ismail liegt auf der ukrainischen Seite des Donaudeltas und gehört zu den Häfen, die für die geplanten Ausweichrouten für Getreideexporte über Kroatien genutzt werden könnten. Gestern hatte die Ukraine mitgeteilt, eine Einigung über die Ausfuhr ihres Getreides über kroatische Häfen an der Adria erzielt zu haben.

Wie das ukrainische Militär mitteilte, waren in der vergangenen Nacht auch Hafenanlagen und Getreidelager in der Region Odessa das Ziel russischer Drohnenangriffe. Einige Anlagen seien in Brand geraten. In der Hauptstadt Kiew seien zehn sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed aus iranischer Produktion abgeschossen worden, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.