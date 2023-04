Ukraine Krieg - Angriff auf Wohnhaus in Uman (dpa / AP / Bernat Armangue)

Im ganzen Land herrschte Luftalarm. Laut der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine wurden Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet. Von ukrainischer Seite hieß es, es seien mindestens zwölf Menschen getötet worden. In der Zentralukraine sei zudem ein Wohngebäude getroffen worden.

In Uman 215 Kilometer südlich von Kiew schlugen Marschflugkörper in ein neunstöckiges Wohnhaus und Lagergebäude ein. Dabei seien zehn Menschen getötet worden, sagte Innenminister Ihor Klymenko. Nach Polizeiangaben wurden 17 Menschen verletzt.

Im Osten des Landes versuchen nach ukrainischen Angaben russische Streitkräfte, Nachschubwege und Kommunikationswege in die umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut zu unterbrechen. Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte sagte, rund um Bachmut habe es erneut zahlreiche Gefechte gegeben.

