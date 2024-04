Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, handelt es sich um Semenivka in der Donezk-Region. Auch ein Dorf in der Nähe von Ocheretyne soll inzwischen unter russischer Kontrolle stehen. Die ukrainische Armee hatte eingeräumt, dass sich die Lage an der Front verschlechtert hat . Seit Februar sind russische Truppen in der Ostukraine auf dem Vormarsch.