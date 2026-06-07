Auf dem Boden bei Tschernobyl liegt ein altes Schild, das vor radioaktiver Strahlung warnt (Symbolbild). (dpa)

Der Staatskonzern Energoatom teilte mit, ein Gebäude für die Annahme von Behältern sei bei dem Angriff in der Nacht teilweise zerstört worden. Es sei dort aber kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert worden. Berichte über Verletzte gebe es nicht. Die Strahlenwerte lägen innerhalb der festgelegten Grenzwerte. Weiter hieß es, ein Feuer habe sich auf einer Fläche von 40 Quadratmetern ausgebreitet; sei inzwischen aber gelöscht worden. In dem zentralen Lager in der Sperrzone um das vor 40 Jahren havarierte AKW Tschernobyl werden abgebrannte Brennelemente aus anderen ukrainischen Kernkraftwerken langfristig gelagert.

IAEA-Chef äußerst besorgt

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA kündigte an, die Anlage alsbald zu inspizieren. Man sei von ukrainischer Seite über "erhebliche Schäden" an dem Gebäude informiert worden. IAEA-Generaldirektor Grossi erklärte auf X, der Vorfall sei "äußerst besorgniserregend", da er sich in einer Liegenschaft ereignet habe, wo große Mengen an Kernmaterial gelagert seien - nur wenige Meter vom angegriffenen Gebäude entfernt. Angriffe auf kerntechnische Anlagen seien völlig inakzeptabel und verstießen direkt gegen zentrale Grundsätze der nuklearen Sicherheit während eines militärischen Konflikts, sagte Grossi.

Selenskyj: "Extrem niederträchtig"

Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte den Angriff "extrem niederträchtig". Russland ⁠habe das Gebiet ⁠gezielt attackiert, schrieb er auf X. Es handele sich um eine ​äußerst kritische Infrastruktureinrichtung.

Am Abend wollen Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Starmer und der ukrainische Präsident Selenskyj in London zu Beratungen über den Ukraine-Krieg zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.