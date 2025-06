Mindestens drei Tote

In der Nacht wurde Kiew erneut massiv von Russland angegriffen. (Patrick Muzart / ZUMA Press Wire / d / Patrick Muzart)

Die Armee habe mit weitreichenden Waffen vom Land, aus der Luft und von See aus militärische und militärnahe Ziele in der Ukraine attackiert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russische Truppen hätten zudem zwei weitere Ortschaften in der Ostukraine erobert. Der Ukraine war am Wochenende ein Angriff auf russische Langstreckenbomber Tausende Kilometer von der Grenze entfernt gelungen. Zudem wurden auf Eisenbahn- und Autobahnbrücken Sabotageakte verübt.

Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. Ukrainischen Angaben zufolge wurden drei Menschen getötet und 49 verletzt. In allen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.