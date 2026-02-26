Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (Kateryna Klochko/AP/dp.)

Nach Angaben der Behörden wurden im Osten und Süden des Landes mindestens 20 Menschen verletzt. Ziele waren demnach Charkiw und Saporischschja. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es mehrere Explosionen.

Unterdessen haben Moskau und Kiew erneut die sterblichen Überreste gefallener Soldaten ausgetauscht. Nach russischen Angaben wurden der Ukraine 1.000 Leichen ausgehändigt. Kiew übergab Moskau demnach 35 getötete Soldaten.

In Genf gehen die Gespräche zur Beendigung des Krieges weiter. Der ukrainische Chefunterhändler Umerow kommt mit den Gesandten von US-Präsident Trump zusammen. Präsident Selenskyj kündigte an, dabei solle auch das nächste trilaterale Treffen mit Russland vorbereitet werden.

