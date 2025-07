Die jüngsten Angriffe trafen unter anderem Lwiw. (dpa / AP / Mykola Tys)

Nach Angaben von Präsident Selenskyj wurden mehr als 590 Drohnen und 26 Raketen abgefeuert. Betroffen waren vor allem die Städte Lwiw, Luzk und Czernowitz, wie Außenminister Sybiha mitteilte. In Czernowitz an der Grenze zu Rumänien seien mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Bürgermeister von Lwiw erklärte, neben Wohnhäusern sei auch ein Kindergarten beschädigt worden. Laut dem Bürgermeister von Luzk wurde ein privates Wohnhaus durch eine Explosion völlig zerstört.

Auch im Osten und in der Zentralukraine gab es Schäden. Charkiw wurde nach Angaben des örtlichen Militärgouverneurs in den frühen Morgenstunden neben Drohnen auch von Gleitbomben getroffen. Es habe zwei Verletzte gegeben. In der Region Kirowohrad südlich von Kiew wurden mehrere Wohnhäuser getroffen.

