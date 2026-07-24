Russland/Ukraine

Russland feuert wieder ballistische Raketen auf Kiew (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Im Umland der Hauptstadt Kiew wurden laut Generalstaatsanwaltschaft durch Raketen mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Zum Ziel des Angriffs gab es unterschiedliche Angaben. Dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe zufolge galt der Schlag einem privaten Sportkomplex. Unter Berufung auf den Drohnenhersteller First Contact berichteten Medien, auf dem Gelände seien zu dem Zeitpunkt Waffen präsentiert worden. Fünf weitere Menschen starben nach Angaben der Behörden bei einem Angriff der russischen Luftwaffe auf die ostukrainische Stadt Slowjansk.

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Selenskyj ein ‌russisches Rüstungsunternehmen im Bezirk ⁠Kirow angegriffen. Auch gab es ukrainische Drohnenattacken auf die Stadt St. Petersburg, wo daraufhin ein Brand in einem Lagerhaus ausgebrochen war.

US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj wollen sich nächste Woche Dienstag im Weißen Haus beraten.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.