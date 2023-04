Russlands Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat

Wassili Nebensja ist russischer Botschafter bei den Vereinten Nationen. (dpa / AP / Mary Altaffer)

Man werde die Position nicht missbrauchen und die damit verbundenen Vorrechte achten, sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nebensja, auf einer Pressekonferenz in New York. Außenminister Lawrow werde wie vorgesehen in diesem Monat die Sicherheitsratssitzung zum Thema "Effektiver Multilateralismus" sowie die Debatte über die Geschehnisse im Nahen Osten leiten, teilte Nebensja mit. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte am Sonntag erklärt, die Europäische Union werde den Sicherheitsrat vor jeglicher Beschädigung seitens Russland bewahren. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete den russischen Vorsitz als Beleg für den Bankrott internationaler Institutionen.

Der Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat rotiert monatlich. Die 15 Mitgliedstaaten wechseln sich in alphabetischer Reihenfolge ab.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.