Vladimir Shklyarov (picture alliance / dpa / TASS / Artyom Geodakyan)

Russische Medien berichteten unter Berufung auf das Theater, Shklyarov sei am Samstag vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage gefallen. Demnach gehen Kollegen von einem Unglücksfall aus. Der Tänzer soll unter Rückenproblemen gelitten und starke Schmerzmittel eingenommen haben.

Den Berichten zufolge war Shklyarov von 2016 bis 2017 auch am Bayerischen Staatsballett engagiert und gastierte danach noch in München. Der Tänzer hatte in seiner kurzen Karriere mehrere renommierte internationale Ballettpreise gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.