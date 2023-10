Russland setzt seine Angriffe fort (Archivbild) (Jae C. Hong/AP/dpa)

In weiten Teilen der Zentralukraine herrschte am späten Abend zeitweise Luftalarm. Explosionen wurden aus dem Gebiet Cherson, aber auch aus dem Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet. Angaben zu möglichen Treffern durch die Drohnen wie zu Abschüssen durch die ukrainische Flugabwehr gab es nicht.

An der fast 1.000 Kilometer langen Front im Osten und Süden der Ukraine gingen die heftigen Gefechte weiter, wie der Generalstab in Kiew berichtete. Allein gestern seien 40 russische Sturmangriffe abgewehrt worden. Die Lage bleibe schwierig. Ein Schwerpunkt russischer Angriffe war wie in den Tagen zuvor die Stadt Awdijiwka. Sie liegt als ukrainische Frontstadt dicht an Donezk, das von Russland kontrolliert wird.

